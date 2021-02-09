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Gündem Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Gündem

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:14:00 -
Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." dedi.

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