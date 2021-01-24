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Siyaset Bakan Kurum'dan 'deprem' açıklaması
Siyaset

Bakan Kurum'dan 'deprem' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 23:40:00 -
Bakan Kurum'dan 'deprem' açıklaması

Yapılan deprem konutlarını incelemek üzere Elazığ’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum geçtiğimiz yıl bugün Elazığ’da yaşanan depremi anımsattığı paylaşımında, ”Elazığ'da 1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun” ifadelerini kullandı.

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