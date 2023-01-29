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Siyaset Bakan Kurum'dan "Atma!" paylaşımı
Siyaset

Bakan Kurum'dan "Atma!" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Atma!" adlı bir kısa film yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 13:58:00 -

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından "Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem 'Ortak Evimiz Dünyamız'a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın." mesajının verildiği "Atma!" adlı bir kısa film yayımladı.

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