Bakan Kurum'dan "Atma!" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından "Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem 'Ortak Evimiz Dünyamız'a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın." mesajının verildiği "Atma!" adlı bir kısa film yayımladı.