Bakan Kurum Uşak’a geliyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere 3 Ağustos Cumartesi (yarın) Uşak’a gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere 3 Ağustos Cumartesi (yarın) Uşak’a gelecek.

Bakan Kurum’un sabah saatlerinde kentte olacağı ve ilk olarak Uşak Valiliğini ziyaret ederek ‘İl Değerlendirme’ toplantısına katılacağı belirtildi. Daha sonra basın toplantısı düzenleyecek Bakan Kurum’un sonrasında Uşak Belediyesi ve partisinin il başkanlığını ziyaret edeceği öğrenildi.

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