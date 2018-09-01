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Bakan Kurum sözünü verdi! Elimizden geleni yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'da tedavisi tamamlanan 24 caretta carettayı denizle buluşturduklarını açıkladı. Kurum,"Kaplumbağalarımızın korunması için Bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız." diye konuştu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:39
Bakan Kurum sözünü verdi! Elimizden geleni yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 20 yavru caretta caretta ile tedavisi tamamlanan 4 yetişkin caretta carettayı denizle buluşturarak, "Biz nesli yok olma tehdidi altındaki kaplumbağalarımızın korunması için Bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız." dedi.

Kurum, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’ndeki Deniz Kaplumbağa Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) incelemelerde bulunarak, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska’dan bilgi aldı.

Merkezdeki yaralı kaplumbağaları inceleyen Kurum, daha sonra İztuzu Kumsalı'ndaki yuvalarından 2 aylık kuluçka döneminin ardından çıkan yavru caretta carettaların denize bırakılma törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, caretta caretta kaplumbağalarının her yıl nisan, mayıs aylarında Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen sene 400 yuvada 18 bin 700 caretta caretta kaplumbağası buraya geldi. Bunlar bu sene de aynı şekilde takip ediliyor." diye konuştu. 

Bakanlığın özel çevre koruma alanında bulunan İztuzu Plajı'nın caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yaptığını aktaran Kurum, "Bu bölgede hem üniversitemiz hem Bakanlığımız yaralı kaplumbağaların tedavilerine, ihtiyaçlarına ilişkin yapılması gerekenler neyse il Valiliğimiz koordinasyonunda birlikte bunun hepsini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kurum, doğaya saygı anlayışını önümüzdeki yıllarda da göstereceklerini vurguladı.

"BUNLAR HİÇBİR ŞEKİLDE İNSANLARA  ZARAR VERMEYEN TÜRDEN KAPLUMBAĞALAR"

Bazı basın yayın organlarında kaplumbağaların insanlara zarar verdiği yönünde çıkan haberlere de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Buraya gelen yerli, yabancı turistlerimiz bu kaplumbağaları sevme adına, besleme adına onlara yem veya yiyecekler veriyorlar. Bu da tabii onların yeme alışkanlarını değiştiriyor, insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu kaplumbağalar hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyen türden kaplumbağalar. Dolayısıyla biz nesli yok olma tehdidi altındaki kaplumbağalarımızın korunması için Bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız. Bu noktada üniversitelerimizle, Valiliğimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kurum, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Fatma Varank, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve diğer ilgililerle yaklaşık 20 yavru caretta caretta ile tedavisi tamamlanan 4 yetişkin caretta carettayı denize bıraktı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:39
  1. Muğla
  2. Murat Kurum
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı

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