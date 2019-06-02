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Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil”

Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün 16.

02 Haziran 2019 Pazar 18:41
Bakan Kurum: “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil”

Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün 16.08’de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde de herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Bayrampaşa’daki Kentsel Ofisi’ne ziyarette bulundu. Ofiste toplantılarını gerçekleştiren Bakan Kurum, eski Sağmalcılar Cezaevi’nin olduğu bölgede yapılan rezerv konutlarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı. Bakan Kurum, İsmetpaşa Mahallesi’nde deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlamış binaların hak sahipleriyle de görüşerek, kentsel dönüşüm kapsamına alınan binaların yeni yapılan rezerv konutlara taşınması ile ilgili istişarede bulundu.



“İlk aldığımız bilgilerde de herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil”


Toplantının ardından Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, “Bugün 16.08’de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Bey ile de az önce görüştüm. İlk aldığımız bilgilerde de herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem Valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi sahada inceleyerek yapıyoruz. Tüm Sakaryamıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu depremler bize şunu net gösteriyor; kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmazdır. Acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde bu süreci tamamlamak zorundayız. Bu süreci de vatandaşımızla el birliği içinde, onlarla birlikte yapmak zorundayız” dedi.



“Eski Sağmalcılar Cezaevi’nin bulunduğu alanda 2 bin 275 konut üretiyoruz”


Bayrampaşa’da 2 bin 275 konut üretildiğini ifade eden Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm alanımızı ziyaret ettik. Eski Sağmalcılar Cezaevi’nin bulunduğu alan. Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 275 konut üretiyoruz. Bu ürettiğimiz konutları da rezerv konut olarak Bayrampaşa ilçemizdeki deprem riski taşıyan binaların dönüşümü için Atilla başkanımız bunu rezerv konut olarak kullanacaklar. Kullanacağımız alanlarda da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Bayrampaşa’nın dönüşümü ve o mahalle kültürünün yaşatılacağı az katlı binaların dönüşümü çerçevesinde yapılacak” diye konuştu.



“Bayrampaşa örnek bir proje olacak”


Bayrampaşa için örnek bir proje olacağını aktaran Bakan Kurum, “İlçe belediye başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak acil öncelikli dediğimiz alanlarda bu kentsel dönüşümü yapacağız. Bayrampaşamızda da 2 bin 275 konutu rezerv konut olarak kullanacağız. Az katlı yatay mimariye uygun bizim özümüzü, kültürümüzü, mahalle, komşuluk ilişkilerimizi yaşatacağımız bu projede Bayrampaşa için örnekbir proje olacak. Etaplar halinde bu rezerv konutları üreterek kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Mahallemize de gidip görüşeceğiz. Rızaları varsa bu kentsel dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:41
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