Bakan Kurum: Fikirtepe’de 13 bin konutun ihalesi tamamlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Kurum yaptığı konuşmada Fikirtepe’de 13 bin konutun ihalesinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kurum, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“2018 yılında İstanbul’un gözbebeği olan Çamlıca Cami ve çevresinde başlattığımız Kentsel Dönüşümle,Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki projemizde toplam bin 876 konut, 142 dükkân yapıyoruz. Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerimizi içine alan, yeni 5 bin konutluk projemizi de başlattık.O bölgeyi, Çamlıca Camii’nin ihtişamına yakışır bir şekilde yatay mimariye uygun, komşuluk ilişkilerini yaşatan, özgün bir mimariyle dizayn ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 15 bin konutluk, 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projesine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle girdik. Bu kapsamda Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızla görüşmek, anlaşmak suretiyle oradaki riskli binaların yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza kira, eşya yardımlarımızı yaptık. 13 bin konutun ihalesini tamamladık. Bu ay bütün ihalelerini tamamlayacağız ve söz verdiğimiz şekliyle, etaplar halinde 2023 yılından itibaren konutlarımızın teslimlerini de yapıyor olacağız. Bittiğinde İstanbul Anadolu yakasında bir cazibe merkezi olacak."

Kurum, 45 ilde 80 tarihî meydanı yeniden ihya ettiklerini belirterek, yapılan çalışmalarını anlattı.

81 ilde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla sanayi siteleri inşa ettiklerine dikkati çeken Kurum, "Şimdiye kadar 4 bin 842 sanayi iş yerini esnafımıza kazandırdık." dedi.

Kurum, köylerde üretimi, istihdamı artıran tarım köy projeleri kapsamında 45 ayrı projede 7 bin 400 tarım köy konutun yapımını tamamladıklarını belirtti.