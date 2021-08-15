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Gündem Bakan Kurum duyurdu: TOKİ başkanlığımız başlatacak
Gündem

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ başkanlığımız başlatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 00:17:00 -
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ başkanlığımız başlatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak." dedi.

Kurum, "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız." diye konuştu.

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