Bakan Kurum duyurdu! '1999 yılından önceki binalar...'

Bakan Kurum, '1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na Adıyaman'da konuk oldu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız. 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz.

Depremden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmeleri imzalanmaya başladı.

Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.

"Dükkanları mümkün oldukça bina altına koymayacağız"

Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız.

Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz.

"Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım"

Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.

Biz, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.

İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz.

"43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladık"

Deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladık, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceğiz.