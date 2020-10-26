  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Kurum: "Bugüne kadar 2 bin 787 bölgeyi doğal sit alanı ilan ettik"
Aktüel

Bakan Kurum: "Bugüne kadar 2 bin 787 bölgeyi doğal sit alanı ilan ettik"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:36:33 -
Bakan Kurum: "Bugüne kadar 2 bin 787 bölgeyi doğal sit alanı ilan ettik"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı, 171 tabii güzelliğimizi kesin korunacak hassas alan ilan ettik." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'deki korunan alanlara ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı bir videoya da paylaşımında yer veren Kurum, "Yarınlar yeşille büyüsün diye yeşili seviyor, doğayı koruyoruz. Bugüne kadar 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı, 171 tabii güzelliğimizi kesin korunacak hassas alan ilan ettik. Özel çevre koruma bölgelerimizin sayısını 18'e çıkardık." bilgisini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!
Gündem

Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na güzelleme yaptı. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay