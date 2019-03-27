Bakan Kurum: “Bizim terör kadar önceliğimiz kentsel dönüşüm”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi’nin davetiyle Samsun’a kentsel dönüşüm müjdeleri vermek için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bizim terör kadar önceliğimiz kentsel dönüşüm" dedi.

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda Samsun’da açıklamalarda bulundu. İlk olarak AK Parti İl Seçim Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret den Bakan Kurum, ardından Ihlamur Kafe’de STK temsilcileri, muhtarlar, mahalle başkanları ve kanaat önderleri ile bir toplantı yaptı. Burada görüş ve önerileri alan Kurum, toplantının sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

5 yıllık süreçte kentsel dönüşüme büyük bir önem vereceklerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Acil ve öncelikli olarak 1.5 konutun dönüşümünü sağlayacağız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 81 il valiliğimize bir genelge yayınlayarak bu genelge kapsamında acil ve öncelikli alanlardan başlamak üzere kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Her yıl 300 bin konut yapacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız. Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 840 bin konut ürettik. Bu konutların yüzde 85 ve 90’ı sosyal konut niteliğinde ve bunlar depreme dayanıklı konutlar. Yine Bakanlığımız Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz başkanlığında 580 bin konutun dönüşümünü başlattık. Bu dönüşüm alanlarında da 10.5 milyar lira da kira ve faiz desteği verdik. Bundan sonraki süreçte de her yıl yapacağımız 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15’in de Toplu Konut İdaresi başkanlığımızın eliyle yapacağız. Kalanı da yerel yönetimlerimizle yapmak suretiyle ki, İller Bankası ile de yüzde 50’e kadar faiz ve hibe desteği vereceğiz” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümde vatandaşlar mağdur olmayacak”

Kentsel dönüşüm yaparken kimsenin mağdur olmayacağının altını çizen Bakan Murat Kurum, "Bu kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımız mağdur olmayacağı, vatandaşlarımızla el birliği içinde onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın o acil ve öncelikli alanlarının dönüşümünü yapmak suretiyle dönüştürüp kendilerini sosyal imkanları, alt yapısı hazır konutlarını yapıp teslim etmek istiyoruz. Samsun’a ilişkin de projelerimizi görüştük. Samsun bizim önceliğimiz, İstiklal Mücadelemizin verildiği yer ve inşallah İlkadım Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle 1 Nisan sabahı sorunlu mahallelerimizden başlamak suretiyle vatandaşlarımızın doğalgazını ve elektriklerini alamadıkları alanlardaki dönüşümü başlatmak suretiyle diğer ilçelerimize etaplar halinde bu dönüşümü yöneteceğiz. Metruk alanlarla alakalı da, biz ne olursa olsun vatandaşımızı riskli binada veya deprem riski ya da denetim eksikliğinden kaynaklı riskten oluşan binada oturtmak istemiyoruz. En Kartal’da yaşadığımız olayı hepimiz biliyoruz, 21 canımız gitti. Biz 48 gün sonra o yıkılan bina ile birlikte 10 binayı kapsayan alanda konutlarımızın dün temelini attık. 7 ay sonra da vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli binalarını teslim edeceğiz. Bu yüzden metruk binalarla ilgili olarak genelge kapsamında valiliklerimiz çalışıyorlar. Bu metruk binaların yıkımı gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza da en kısa sürede onları mağdur etmeyecek şekilde sağlam konutları vereceğiz. Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içinde kararlı bir şekilde yönetmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimiz kentsel dönüşüm” şeklinde konuştu.

“Seçim çalışmalarında çevreci bir kampanya yürüttük”

Seçim çalışmalarında çevreci bir kampanya yürüttüklerini vurgulayan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, çevreci bir lidere sahibiz, çevreci bir liderin çalışma arkadaşlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biliyorsunuz biz seçim kampanyasında hiç bir yerde bez, afiş, plastik poşet, plastik bayrak kullanmadık. Bu sayede çevreci bir kampanya yürüttük. Seçim koordinasyon merkezlerimizin ve seçim ofislerimizin haricinde hiç bir yerde bayrak asmadık, belli saatlerin dışında gürültü kirliliğine sebebiyet verecek şekilde bir seçim çalışması yapmadık. Türkiyemiz huzurlu ve mutlu bir seçim çalışması yürüttü. İnşallah 31 Mart’a az kaldı, 31 Mart akşamı da yine istikrar ve güvenden yana milletimiz sandıkta tercihini yapacaktır. Biz bakanlık olarak sıfır atık projesi yürütüyoruz, millet bahçeleri projelerimiz var,kişi başı yeşil alan miktarını arttırıyoruz. Plastik poşetleri ücretleri hale getirdik ve yüzde 80’e varan azalım meydana geldi. Yine depozito uygulaması yapacağız, çöpleri kaynağında ayıracağız, düzenli depolama tesislerimizi ve atık su arıtma tesislerimizi de 2023 yılına kadar nüfusumuzun tamamına hizmet verecek şekilde yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliğine yönelik çalışma yapıyoruz”

İklim değişikliğinin etkileri konusunda çalıştıklarını belirten Kurum, “En son Rize’de dere kenarındaki bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Acil ve öncelikli binaların yıkımı noktasında valiliklerimiz ve belediye bakanlıklarımızla ortak çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde diğer bakanlığımız koordinasyonunda diğer bakanlıklarımızın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturduk. İklim değişikliğine yönelik çalışma yapıyoruz. Bu anlamda gerekirse kentsel dönüşümü dere güzergahında yapacağız. Acil ve öncelikli alanlar bizim Karadeniz Bölgemizde dere güzergahı üzerindeki alanlar. Neticede bu alanları inşallah 1 Nisan sabahı bismillah diyerek yerel yönetimlerimizle beraber yapacağız ve bu iklim değişikliğinin şehirlere etkilerini, alt yapıya etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalışacağız” açıklamasında bulundu.

“CHP dönemi, çöp, çamur ve çukur dönemi olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır”

Bakan Murat Kurum, buradaki basın açıklamasının ardından İlkadım Belediyesi tarafından Hastanebaşı Mahallesi’nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Bakan Kurum, CHP’nin seçim manifestosunda yer alan, ‘Mart’ın sonu bahar’ sloganını eleştirerek, şunları söyledi:

“Samsun’da bazı adayların terör örgütüyle kol kola girdiğini duyuyoruz. Samsun buna izin vermez. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah’ın izniyle kazanacağız. Samsun, İlkadım ve Türküye bu beka mücadelesini kazanacağız. Eskilerin söylediği gibi ‘Ahir söz Türkiye’nin, son söz Türkiye’nin’dir. Biz bu kadar uğraşırken, vatandaşımızın derdiyle derlenirken, ge gündüz çalışırken, CHP’nin seçim manifestosu açıklıyor. ‘Mart’ın sonu bahar’ diyorlar. Samsun’dan soruyorum, CHP döneminde Samsun, İlkadım ne zaman baharı gördü ki bu bahar da görsün? Pehlivan mindere çıkışından belli olur. Biz bunların belediyecilik karnelerini de biliyoruz kariyerini de biliyoruz. İkisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur ve çukur dönemi olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. O çöp, çamur ve çukuru bitiren AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Samsun 31 Mart’ta da o zillet-illet ittifakına gereken cevabı sandıkta verecektir.”

“Hedefim 1 Nisan’dan sonra adım adım kentsel dönüşümü gerçekleştirmek”

Tekrar başkan seçilmeleri durumunda ilk hedeflerinin kentsel dönüşümü hakkaniyetli ve vatandaşların rızası neticesinde yerine getirmek olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “İnşallah İlkadım’da hız kesmeden yola davam edeceğiz. Görev yaptığımız süre boyunca birçok projeyi hizmete geçirdik. Çıraklık ve kalfalık dönemimizi yaptık. Altyapı konusunda da yapabileceğimiz işlerin çoğunu yaptık. 35 yılı İlkadım’da geçmiş bir kardeşiniz olarak, son dönemimizde mahallerimizde kentsel dönüşümüzü sizlerin rızası doğrultusunda, hakkaniyet içerisinde kimsenin zararı olmadan yerinde dönüşüm noktasında faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu manada da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bizlere müjdelerini verdi. Bu tür faaliyetleri ilçe ve büyükşehir belediyesinin bütçeleriyle yapmak zor. Burada devletimizin de iştiraki olduğu müddetçe bu işlerin de altından kalkacağız. Anadolu, Kökçüoğlu, Hastanebaşı ve diğer mahalleri gezdim. Herkes bana, ‘Şu kentsel dönüşümü gerçekleştirin. Bizi bu kötü binalardan kurtarın’ diyor. Allah’ın izniyle devletimizin de desteğiyle bu dönemde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Tek hedefim Allah nasip ederse, 1 Nisan itibariyle adım adım bu değişimi hep beraber yerinde dönüşümle sağlayacağız. 31 Mart seçimlerinin galibinin Cumhur İttifakı olduğunu burada bize kanıtlayan, mitingimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Kurum’um Samsun’daki programlarına ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.