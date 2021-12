Bakan Kurum: Akdeniz’in dili olsa da konuşsa

Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğini konuşmak için Antalya Belek turizm bölgesinde düzenlenen COP 22 Konferansına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Ersin Yazıcı, taraf ülkelerin bakanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve video konferans yoluyla da İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı yetkilisi Carlo Zaghi katıldı.



İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı yetkilisi Carlo Zaghi'nin yürüttüğü Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığının Türkiye'ye devredildiğini belirten Bakan Kurum; "Ben ülkemizin Büro Başkanlığını yürüteceği bu yeni dönemin ve Barselona Sözleşmesi 22. Taraf Ülkeler Toplantımızın ülkelerimiz, Akdeniz’imiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gençler En Önemli Paydaşımız

Gençlerin her konuda en önemli paydaşları olduğunu vurgulayan Bakan Kurum; "COP 22 öncesinde, kasım ayında İstanbul’da bir 'Gençlik Etkinliği' düzenlemiştik. Orada gençlerimiz, Akdeniz'in geleceğine dair bir 'Gençlik Bildirgesi' yayınladılar. Tüm karar alma süreçlerinde etkin rol almak istediklerine dair çok güçlü bir iradeyi bu vesileyle ortaya koymuş oldular. Her bir gencimize gönderdiğim mektupta, 'yeryüzünün tüm güzelliklerini, gençlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüzü, emanetin sahibi olan gençlerimizin ise attığımız her adımda en önemli paydaşımız olduklarını' ifade ettim. İşte İstanbul'da ağırladığımız o genç paydaşlarımız, burada gerçekleştireceğimiz Bakanlar Oturumu'nda da bizlerle fikirlerini paylaşacaklar. Böylece oturumumuzu, Antalya Bakanlar Deklarasyonu olarak oylamaya sunacağız. Yine aynı gün, himayelerinde yürüttüğümüz, sayısız ödüle layık görülen Sıfır Atık Projesi’yle, Türkiye’nin çevrecilik noktasında dönüştürücü gücü olan Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ev sahipliğinde çok özel bir toplantı düzenleyeceğiz." dedi.



Bakan Kurum, BM UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyce Msuya ve konferansa katılım sağlayan ülkelerin kadın liderleriyle "Akdeniz’deki Kadın Liderler Toplantısı’nı gerçekleştireceklerini belirterek 2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'nü de takdim edeceklerini sözlerine ekledi.

Akdeniz’in Dili Olsa da Konuşsa

Akdeniz'e bakınca ufkunun genişlediğini, varlığının enginleştiğini ifade eden Bakan Kurum; "Akdenizlilerin iyi bildiği, çok anlamlı bir söz vardır. 'Keşke, dili olsa da konuşsa' deriz. İşte biz de bu sözün içerdiği manadan hareketle diyoruz ki, Keşke Akdeniz'in bir dili olsa da bizlerle konuşabilse. Bu salondaki herkes, hemen şuracıktan 150 metre ileriden bizi seyreden Akdeniz'in neler söyleyeceğini mutlaka tahmin etmektedir. Bizce, Akdeniz dile gelse hemen insanı insana, bizi bize şikâyet edecektir. Sonra biyolojik istilalar, zararlı balıkçılık faaliyetleri, kıyı kirliliği ve ekolojik kalitesizlikten söz açacaktır. Akdeniz'in, atık su arıtımından katı atık depolamaya, sanayi atıklarından çarpık kentleşmeye, kıyı yapılaşmasından kaynaklı, turizmde yaşanan kontrolsüzlüğe kadar, pek çok konuda koca koca sorular soracaktır. Üstelik biz daha biyolojik istilalara, egzotik türlerin doğal ekosistem üzerinde oluşturduğu baskılara, zararlı alglerden, zararlı yosunlara kadar onlarca yeni soruna yeterli cevabı vermemişken." şeklinde konuştu.

Akdeniz İçin Adımlarımızı Kararlı Bir Şekilde Atmalıyız

Korku ve ümit arasında bir yerde olmak gerektiğini vurgulayan Bakan Murat Kurum; "Umutsuzluğa yer yoktur. Her şeyden önce gelecek çok uzak değil, gelecek şu andır demeliyiz. Daha iyi bir çevre, daha iyi bir doğa, daha iyi bir Akdeniz için adımlarımızı kararlılıkla atmalıyız. Biz ülke olarak, ülkemizin kara suları ve kıyılarına dair uzun vadeli koruma çalışmalarımızı içeren 2053 Mavi Planı'mıza odaklanmış durumdayız.” ifadelerini kullandı.



Konferans boyunca ele alacakları konuların sürecini zenginleştirmesini dileyen Bakan Kurum; "Sizleri, 'Uçan bir martı gibi yüzen, bir yunus gibi yükselen, bir denizci şarkısı gibi Akdeniz'de öyle bir özgürlük ve aşk vardı ki karaya dönmek yüreğimi burkuyordu' diyen Akdeniz aşığı ünlü Türk hikayecisi Halikarnas Balıkçısı'nın sözleriyle bir kez daha saygıyla selamlıyorum. COP22'de yapacağımız toplantıların ülkelerimiz, Akdeniz'imiz ve ortak evimiz dünyamız için kalıcı faydalar sağlamasını temenni ediyor, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sekretaryası olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.



Vali Ersin Yazıcı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantının ardından çevre bilinciyle ilgili stantlarını ziyaret ettiler.