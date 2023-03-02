Bakan Kurum açıkladı! 2 ayda 244 bin konut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün sayın bakanımızın da açıkladığı gibi hem Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak, hasar tespit çalışmalarını takip etmek ve Adıyamanımızı eskisinde olduğu gibi yeniden inşa edebilmek adına buradayız. Depremin ardından 25 gün geçirdik.

'Adıyaman'da yeni yerleşim yerlerini belirledik'

Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze de olsa indirebilmek amacıyla çalışıyoruz. Tüm çalışmaları kurmuş olduğumuz koordinasyonlarla yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve süreci değerlendirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentilerinin ne olduğunu istişare ettik ve yeni yerleşim yerlerini belirledik.

Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.

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Adıyaman'da %95 seviyelerine geldiğini arkadaşlar ifade ettiler. Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.

Burada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletinin yanındadır. 319 bin konutun tüm mikro bölge, jeofizik mühendislerimizle yapılan çalışmalar sürecinde tamamlananların sürecini başlatıyoruz.

2 ay içinde 11 ilde 244 bin konut

13 bin 987 köy inşa evi yapacağız. Arazisi uygunsa arazisine, uygun değilse mera arazilerine yapılacak. İnşallah 2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temellerini atacağız.

Yıkılan tüm camilerimizi, tarihi eserlerimizi de ivedilikle yenileme sürecini yürüteceğiz.

"Yarın itibarıyla başlıyoruz"

Şehirlerimizin, tarihine, dokusuna, en önemlisi de insanımızın canına zarar verdi. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu alacağız. Bir saat, bir dakika önce evlerini verebilmek için çalışıyoruz. İlk etapta 319 bin konutun ihalesini yapacağız. Mikro bölgeleme, zemin etüdü çalışmasıyla çalışmasına başlıyoruz.

13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Arazisi uygunsa oraya yapacağız. Değilse arazileri kamulaştırarak yapacağız. 21 Şubat'tan bu yana 12 bin781 konutumuzun sözleşmelerini imzlaayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarı ile 21 bin 244 konutun yapımını başlatmış oluyoruz.

Biz hiçbir afette, depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, açta, açıkta bırakmadık. Hep dizlerinin dibindeydik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sıkıntılı ve acılı geçen günlerin üstesinden geldikten sonra inşallah Adıyaman’da da hareketliliği artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada hem geçici dükkanla, hem geçici prefabriklerin imalatlarına başladık.

Hasarsız olan binalar da hem yaşamın devam ettirilmesi hem de ticaretin artırılmasında gelişmeler var. İnşallah el birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz. 11 ilimizde yoğun bir mücadele var.

Çok hızlı aksiyon alıyoruz, bundan sonra da çalışmalarımız bu şekilde devam edecek.

Adıyaman’da önemli bir toplantı yaptık. Sivil toplum örgütleri, odalar, Adıyaman’da söz sahibi olan herkes dinlenerek şehrin yeniden inşası konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Afetin üstünden 25 gün geçtikten sonra kalıcı konutlara başlayan bir iktidar olarak çok hızlı aksiyon alıyoruz. Bugünkü toplantı bunun önemli bir aşamasıydı.

Sadece Adıyaman değil 11 ilimizde geniş bir coğrafyada hayatın geri döndürülmesi olağan akışına kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediyorlar.