Bakan Kurum: "5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz, projeler yatay mimari esaslı olacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir ilçesine kazandırılan şehir konağının açılışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm şehirler için çok büyük önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Yapacağımız projeler, Beyşehir Şehir Konağımız gibi yatay mimari esaslı bizim kültürümüzü, özümüzü, ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak” dedi.

Beyşehir Şehir Konağı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul’a belediye başkanı olduğu dönemde CHP’den belediye başkanlığını almıştı. Ve gazeteler o gün, maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinden dolayı promosyon olarak maske veriyorlardı. Çöp dağlarında birçok kardeşimizin canını kaybettik. Birçok yaralı vatandaşımız oldu,Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle birlikte sosyal belediyecilik anlayışını biz bütün İstanbul’a, bütün ülkemize dalga dalga yaydık ve o günden bugüne bizim şehirlerimizdeki yaşam kalitesini, vatandaşımızın yaşam kalitesini, içme suyunu,kanalizasyonu her türlü problemini çözmek için gece gündüz çalıştık. Ve biliyorduk ki arkamızda her zaman siz değerli vatandaşlarımız vardı ve inşallah 31 Mart seçimlerinde de bu aldığımız bayrağı daha yukarıya çekecek şekilde çalışmaya gayret göstereceğiz. Bizim manifestomuzu Cumhurbaşkanımız açıkladı. Cumhurbaşkanımız 11 madde manifesto açıkladı ve 8 maddesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla alakalı. Bu maddelere baktığımızda artık şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacağız ve bu planlar hakkaniyet çerçevesinde, vatandaşlarımızın, sizlerin rızası çerçevesinde yapılacak. Sizin rızanızın olmadığı hiçbir işi yapmayacağız, yaptırmayacağız” dedi.

“Şehir konağının mimarisi kültürümüzü yansıtıyor”

Kentsel dönüşümün şehirler için çok büyük önem arz ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yaklaşık yüzde 10-15’ini 5 yıllık süreçte Bakanlığımız, Toplu Konut Başkanlığımız gerçekleştirecek. Yapacağımız projeler, Beyşehir Şehir Konağımız gibi yatay mimari esaslı bizim kültürümüzü, özümüzü, ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, kendisine aktarılan Beyşehir Gölü’ndeki kirlilik problemi ile ilgili olarak yakın zamanda bir temizlik çalışması başlatacaklarını söyledi. Kurum, “Eşrefoğlu Camimiz, Beyşehir Gölümüzün yanında ancak gölümüz kirli. Hemen Beyşehir Gölü’nün temizlenmesi gerekiyor. Bu temizlik çalışması, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Beyşehir Belediye Başkanlığımızla işbirliği içerisinde başlayacak. Bunun dışında tabii gölümüze maalesef atık sularımız bertaraf edilmek suretiyle bırakılıyor ve bu gölden biz sulama yapıyoruz. Bu gölde doğal güzellikler etrafında geziyor, dolanıyoruz. Ancak atık suların bir kısmı maalesef bu gölümüze bırakılıyor. Buna ilişkin bundan 4 ay önce geldiğimizde süreci hızlandırmıştık. Şimdi projeyle ilgili detaylı bilgiyi aldığımda, Huğlu ve Üzümlü tesislerimiz atık su arıtma tesislerini bitiriyorlar ve bunların bitirilmesine müteakip de Konya Büyükşehir Belediyemizle yine Bakanlığımız ortak bir proje yürütecek ve 2019 yılı içerisinde başlamak suretiyle 2023 yılına kadar Beyşehir Gölü’ne hiçbir atık su bırakılmayacak” dedi. Bakan Kurum, Beyşehir’e millet bahçesi kazandıracaklarını da ifade etti.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak da, emeği geçen herkesi tebrik ederek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

“Beyşehir’in en güzel binalarından biri”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleriyle birlik ve beraberlik içinde 28 ilçeye 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini, bunun 123 milyon liralık kısmının sadece Beyşehir’de yapıldığını dile getirdi. Açılışı yapılan şehir konağının hem mimari özelliği hem de sunduğu imkanlarla Beyşehir ilçesinin en güzel binalarından biri olduğunu, ilçeye değer kattığını ifade eden Başkan Altay, “AileSanat ve Eğitim Merkezi olarak ilçede bulunan hanım kardeşlerimize hizmet verecek şehir konağımızda yüzme havuzu, spor salonları, toplantı odası, sauna, buhar odası, mesleki eğitim derslikleri, kafeterya ve idari bürolar bulunuyor. ASEM ve KOMEK ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya bundan sonra da devam edecek inşallah. Beyşehir Şehir Konağımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Şehirlerimizi yaşanır hale getiren herkesten Allah razı olsun”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, şehir konağının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “İlçelerimizi ve şehirlerimizi daha yaşanır hale getiren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’dan Valimize ve belediye başkanlarımıza kadar herkesten Allah razı olsun. Cumhur İttifakı olarak bu yolda yürüyoruz. Bu ülkenin geleceği adına yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yeni dönemde de bu desteğin birlik ve beraberlik için devamını diliyoruz” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Beyşehir’de altın bir 5 yıl yaşadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından 3.1 milyon liraya mal olan, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Beyşehir Şehir Konağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, açılışın ardından sınıfları ziyaret ederek, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı.