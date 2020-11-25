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Aktüel Bakan Koca:"(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."
Aktüel

Bakan Koca:"(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:40:07 -
Bakan Koca:"(Kovid-19) Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler."
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