Bakan Koca'dan yüzyüze eğitim açıklaması: 'Risk teşkil ediyor'

Saat 17:00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Çok zor dönemleri vatandaşlarımızın dikkati ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretiyle başarıyla geride bıraktık. Salgının insan sağlığı etkisi yanında çok daha zorlayıcı bir yönü daha var. Hayatımızı planlamamıza engel oluyor. Hayatın her alanında öngörülebilir bir plan yapmamıza imkan tanımayan bir mücadele dönemindeyiz. Sizlere öngörülebilir bir gelecek sunmak için aşı programını titizlikle ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak."

Aşılama çalışmaları

"Yarın 70 yaş üzeri Cuma'dan sonra da 65 yaş üzerimizi vatandaşlarımızı aşılayacağız. Bu grubun aşılanmasıyla daha önce ışığı gördüğümüz tünelin ucuna doğru ilerliyoruz. Pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımızın uyması ile başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur. Hep birlikte mücadele devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız."

'Aşılamada ikinci doz yarın başlayacak'

"28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımız ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu, her bir eleştiriyi yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisini başarmak için kullandık."

'100 milyondan fazla aşı anlaşması tamamlandı'

"Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Farklı ülkelerin ürettiği Kovid-19 aşıları arasında biz tercihimizi inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Aşı koronavirüs mücadelesinde en etkili çıkış yolu olarak görünüyor. Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı. Yerli aşı projelerimiz günbegün takip ederek hayata geçmesi için gayret sarf ettik. Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden aşı adayımız için faz-2 insan deneyi çalışmaları başladı."

Mutasyonlu virüs

"Yeni tedbirler anlamında şu an var olan tedbirlerin devamından yana olduğunu Bilim Kurulunun ifade etmiştim. Yeni bir tedbir ilavesi şu an düşünülmüyor. Mutasyonların salgının seyrine etkisine fazla olduğunu biliyoruz ama ülkemizde bölgesel farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor ama vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz. Son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Mutasyonun olduğu bölgede daha yoğun bir artış şeklinde gözlemimiz yok. Mutasyonun bulaştırıcılığının daha fazla olduğunu biliyoruz. Halen virülans üzerinde bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Ama G. Afrika ve Brezilya için farklı birtakım yaklaşımlar söz konusu. Net bir şey şu anda söylemiyoruz. Şu dönemde özellikle tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerekiyor."

'İkinci doz aşımı yaptırdım'

"Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı birlikte yaptırdık. 14 günlük gelen partinin analizleri tamamlandı. O nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzeri olmak üzere takvimi genişletmiş olduk. Bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedarikiyle birlikte takvimi de genişleteceğiz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapılmıştı. 50 + 50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzalandığını söyleyebilirim."

'Öğretmenlerimiz aşılanacak'

"Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların son 2 haftadır bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak."

Aşı için hangi ülkelerle anlaşıldı?

"Bütün tedariki sağlanabilecek aşılarla ilgili devrede olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz inaktif aşıdan yana kullandık derken inaktif aşının geleneksel ve güvenilir aşı olduğunu, bu aşının özellikle temini için devrede olduk. Ama diğer aşılarla ilgili de, hem AstraZeneca, hem Sputnik, hem Pfizer-Biontech aşısıyla ilgili başından beri devrede olduk. Ama gönlümüz güvenilir aşıyı daha çok temin etmekten yana oldu. Ben 4 ay kadar önce aşılarla ilgili bir Sputnik, iki Çin'den aşıyı alabilme potansiyelimizi düşünerek, üç Türk bilim insanlarımızın geliştirdiği Pfizer-Biontech aşısını alma potansiyelimizi düşünerek her üç aşı için de faz-3 çalışmasının Türkiye'de başlatılmasını istediğimi söylemiştim. Başından beri bu üç aşı için faz-3 çalışmasını başlatmak istedik. Biontech başladı, Sinovac'ın faz-3 çalışması başladı, hatta biz destek verdik. Sputnik için ise toksikolojisinin GLP şartlarında olmasıyla ilgili bir eksiklik vardı. Onunla ilgili de tamamlamak üzere geçen görüşmelerimizde karar verildi. Türkiye'de toksikolojisi glp şartlarında sağlanmış olacak ama faz-3 çalışmasını bugüne kadar Türkiye'de yapmamış olduk."