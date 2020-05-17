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Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı:

"Koronavirüse karşı başarımızda, 65 yaş üstü olarak evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin" - "Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun"

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:56:28 -
Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin büyük rol oynadığını belirterek, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkacaklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koronavirüse karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün sahneye çıkarken maskenizi takmayı unutmayın" yazılı bir fotoğrafa da yer verdi.

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