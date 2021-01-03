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Gündem Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Gündem

Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA hastalarına ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:37:00 - 2021-01-03 22:40:16
Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA hastalarına ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir." dedi.

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