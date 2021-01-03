Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA hastalarına ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA hastalarına ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir." dedi.
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