Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bakan Koca, bölgede şu anda herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığını ve salgın oluşturacak bir durumun da saptanmadığını söyledi. Ayrıca, afetler sonrasında oluşabilecek salgın hastalıklarını önlemek için hazırlıklar yapıldığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 11 ilde salgın hastalık saptanmadığını açıklayarak, "Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği vakası görülmüştür ve karantinaya alınmıştır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. 10 binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirerek milletimizin yarasını sarmaya devam ediyor.
Bölgede salgın hastalıkları düzenli olarak takip ediyoruz. Bulaşıcı hastalık saptanmamıştır. Döküntülü hastalıklar olarak 11 ilde stabil seyrettiği görülmüş ve Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği hastası görülmüştür, karantinaya alınmıştır. Gaziantep ve Osmaniye'de Rota virüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören hastalarımız bulunmaktadır.
Grip benzeri hastalıklarda salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Afetlerden sonra görülebilecek salgın hastalıkları engellemek için broşürler hazırlanmış, ilaçlar bölgeye gönderilmiştir.
Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir.
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