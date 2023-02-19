Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bakan Koca, bölgede şu anda herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığını ve salgın oluşturacak bir durumun da saptanmadığını söyledi. Ayrıca, afetler sonrasında oluşabilecek salgın hastalıklarını önlemek için hazırlıklar yapıldığını belirtti.