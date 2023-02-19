  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı
Sağlık

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bakan Koca, bölgede şu anda herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığını ve salgın oluşturacak bir durumun da saptanmadığını söyledi. Ayrıca, afetler sonrasında oluşabilecek salgın hastalıklarını önlemek için hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 19:10:00 - 2023-02-19 19:11:33
Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 11 ilde salgın hastalık saptanmadığını açıklayarak, "Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği vakası görülmüştür ve karantinaya alınmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. 10 binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirerek milletimizin yarasını sarmaya devam ediyor.

Bölgede salgın hastalıkları düzenli olarak takip ediyoruz. Bulaşıcı hastalık saptanmamıştır. Döküntülü hastalıklar olarak 11 ilde stabil seyrettiği görülmüş ve Kahramanmaraş'ta bir su çiçeği hastası görülmüştür, karantinaya alınmıştır. Gaziantep ve Osmaniye'de Rota virüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören hastalarımız bulunmaktadır.

Grip benzeri hastalıklarda salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Afetlerden sonra görülebilecek salgın hastalıkları engellemek için broşürler hazırlanmış, ilaçlar bölgeye gönderilmiştir.

Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir.

Bakan Koca paylaştı: 178 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Bakan Koca paylaştı: 178 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Aktüel

Bakan Koca paylaştı: 178 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Bakan Koca'dan içme suyuna ilişkin önemli açıklama! 'Uygunsuzluk tespit edildi'
Bakan Koca'dan içme suyuna ilişkin önemli açıklama! 'Uygunsuzluk tespit edildi'

Sağlık

Bakan Koca'dan içme suyuna ilişkin önemli açıklama! 'Uygunsuzluk tespit edildi'

Bakan Koca tedavi edilen yaralı sayısını açıkladı!
Bakan Koca tedavi edilen yaralı sayısını açıkladı!

Sağlık

Bakan Koca tedavi edilen yaralı sayısını açıkladı!

Karı koca 209 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Karı koca 209 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Aktüel

Karı koca 209 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli’ye geldi! İfadesi çıldırttı! Telefonla ulaşılan araç sahibinin sözleri ağlattı
Depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli’ye geldi! İfadesi çıldırttı! Telefonla ulaşılan araç sahibinin sözleri ağlattı

Gündem

Depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli’ye geldi! İfadesi çıldırttı! Telefonla ulaşılan araç sahibinin sözleri ağlattı

Kocaeli'de silahlı kavga
Kocaeli'de silahlı kavga

Aktüel

Kocaeli'de silahlı kavga

Bakan Koca büyük tehlike atlattı! Alev topunun arasında kaldı
Bakan Koca büyük tehlike atlattı! Alev topunun arasında kaldı

Gündem

Bakan Koca büyük tehlike atlattı! Alev topunun arasında kaldı

Koca bir şehir bu hale geldi! Adıyaman'dan geriye kalanlar
Koca bir şehir bu hale geldi! Adıyaman'dan geriye kalanlar

Yaşam

Koca bir şehir bu hale geldi! Adıyaman'dan geriye kalanlar

Bakan Koca’nın yanında patladı! Ortalık alev aldı
Bakan Koca’nın yanında patladı! Ortalık alev aldı

Gündem

Bakan Koca’nın yanında patladı! Ortalık alev aldı

Türkiye 258. saatteki mucizeyi konuşuyor! Bakan Koca'dan 'Hoş geldin Neslihan' paylaşımı
Türkiye 258. saatteki mucizeyi konuşuyor! Bakan Koca'dan 'Hoş geldin Neslihan' paylaşımı

Gündem

Türkiye 258. saatteki mucizeyi konuşuyor! Bakan Koca'dan 'Hoş geldin Neslihan' paylaşımı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık var mı? Bakan Koca'dan açıklama
Deprem bölgelerinde salgın hastalık var mı? Bakan Koca'dan açıklama

Gündem

Deprem bölgelerinde salgın hastalık var mı? Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama
Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı
Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

Sağlık

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaza ilişkin bazı cevaplar geldi! Avrupa'nın gaz depoları: Almanya, Hollanda ,Fransa... O ülkeler belli oldu
Ekonomi

Gaza ilişkin bazı cevaplar geldi! Avrupa'nın gaz depoları: Almanya, Hollanda ,Fransa... O ülkeler belli oldu

Avrupa'nın gaz depoları rezervi açıklandı. AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasites..
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert tepki! Böyle topa tuttu! Artık kolay kolay konuşamaz
Siyaset

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert tepki! Böyle topa tuttu! Artık kolay kolay konuşamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimler hemen ertelensin" çıkışıyla gündemi kızıştıran TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a tepki gösterdi..
Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor
Siyaset

Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

Gazeteci Sinan Burhan, "Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi, generalin çocuğu general oluyordu. Erdoğan bu zalim düzene dur d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23