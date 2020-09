Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili kararlılık mesajı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olayına ilişkin adli sürecin başlatıldığını ve olayda hiçbir sağlık çalışanının zarar görmediğini belirterek, "Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olaya ilişkin görüntülerin son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu vurgulayan Koca, olay hakkında şunları kaydetti:

"Ateşli silah yaralanmasıyla hastanemizin acil servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir. Acil servis sorumlu hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesiyle kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır.

Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır."

- "Sağlık çalışanına yönelik şiddet insana saygı ilkesine aykırı"

Bakan Koca, şiddet olaylarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir. Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek."

Sağlık çalışanlarına desteği hep öncelik kabul edeceklerine dikkati çeken Bakan Koca, "Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız. Toplumumuzdan isteğim şudur; dünyanın en fedakar sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır." ifadelerini kullandı.