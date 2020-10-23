Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da vakaların artması üzerine Bakan Koca, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme planladığını söyledi.
Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bursa Şehir Hastanesini ziyaret edecek Koca, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs mücadelesi kapsamında Bursa'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" dedi.
Bakan Koca koronavirüse ilişkin uyarıda bulunarak, 'Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz, tedbirlere uyun' dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme planladığını aktaran Bakan Koca, ''Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'dayım. Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüşmeyi planlıyorum" dedi.