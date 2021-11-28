Bakan Koca'dan Mustafa Cengiz paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 71 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
Galatasaray Futbol Kulübü, resmi internet sitesinden Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiği duyurmuştu.
Bakan Koca'dan taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.