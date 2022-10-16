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Gündem Bakan Koca'dan madencilerle ilgili açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan madencilerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 maden işçisinden 5'inin durumunun ağır, birinin durumunun orta seviyede olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 20:42:00 -
Bakan Koca'dan madencilerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 maden işçisinden 5'inin durumunun ağır, birinin durumunun orta seviyede olduğunu duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." bilgisini paylaştı.

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