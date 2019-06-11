Bakan Koca’dan kutlama mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayı’nın 151.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayı’nın 151. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla resmi twitter hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.

Koca paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm muhtaçlara şefkatli yardım elini uzatan Türk Kızılayı’nın 151’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm Kızılay camiasına çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.