Bakan Koca’dan kutlama mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayı’nın 151.11 Haziran 2019 Salı 15:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayı’nın 151. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla resmi twitter hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.
Koca paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm muhtaçlara şefkatli yardım elini uzatan Türk Kızılayı’nın 151’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm Kızılay camiasına çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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