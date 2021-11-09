Bakan Koca’dan ‘Kolları sıvayalım’ uyarısı
Sosyal medya hesabından aşı çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Geç kalanlar, kolları sıvayalım” dedi.
Yeni Akit Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca “Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız” diye konuştu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BAYBURT ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. GEÇ KALANLAR, KOLLARI SIVAYALIM!” ifadelerine yer verdi.