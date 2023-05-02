Bakan Koca'dan Kars'a büyük müjde!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars Devlet Hastanesi inşaatına bugün başlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars Devlet Hastanesi inşaatına bugün başlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından hastanenin inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Kars Devlet Hastanesi inşaatına bugün başladık. 500 yataklı. Kapalı alanı 140 bin m². 138 poliklinik, 16 ameliyathane, 33 diyaliz yatağı, 43 yenidoğan ve 78 erişkin yoğun bakım hizmetleriyle, KARS’lı hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunacak." (İLKHA)