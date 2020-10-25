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Gündem Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı
Gündem

Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında bir dizi temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:37:00 -
Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ettiğimiz 112 Acilin Anadolu Yakası çalışanlarıyla buluştuk. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede, tıpkı diğer hizmetlerdeki gibi büyük görev üstleniyorlar." dedi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günü olduğunu hatırlattı.

Günün ikinci toplantısını Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde yaptıklarını aktaran Koca, "Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." dedi.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımlarında, "Salgına karşı daha sıkı organize olalım." çağrısında bulundu.

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