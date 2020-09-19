Bakan Koca'dan İspanyol gribi hatırlatması

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili olarak uyarılarda bulunan sağlık bakanı Fahrettin Koca, bugünkü salgına benzer bir salgının 100 yıl önce İspanyol gribi ile yaşandığını ve 50-100 milyon arası insanın canına mal olduğunu belirtti.

Koca, hastalığa neden olan H1N1 virüsünün bugün yaşadığımız koronavirüse benzer özelliklere sahip olduğunu, can kaybının 1. Dünya Savaşı'ndan bile fazla olduğunu söyledi.

Bakan Koca, İspanyol gribi koronavirüse karşı uygulanan tedbirlerin aynı olduğunu vurgulayarak, mesafe, maske ve temizliğin İspanyol gribi döneminde yaygın uygulanmadığını, virüsün 500 milyon insana bulaştığını, 50-100 milyon ölüme neden olduğunu belirterek, "O salgından tedbir dersi alalım" dedi.