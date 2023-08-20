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Gündem Bakan Koca'dan Gaziantep'teki olaya ilişkin açıklama! '1 kişi tutuklandı'
Gündem

Bakan Koca'dan Gaziantep'teki olaya ilişkin açıklama! '1 kişi tutuklandı'

Yeniakit Publisher
2023-08-20 20:06:00 -
Bakan Koca'dan Gaziantep'teki olaya ilişkin açıklama! '1 kişi tutuklandı'

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hasta yakınları tarafından demir çubuklarla darbedilen ve ağır yaralanan acil servis doktoru Asadullah Begoğlu yoğun bakıma alındı.

Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus da saldırıda yaralandı.

Bakan Koca yaşanan olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darbedildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz.


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