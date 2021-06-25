Bakan Koca'dan Fatih Portakal ve Kaftancıoğlu'nu rezil edecek açıklama!

Küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı alınan tedbirler neticesinde vaka ve vefat sayıları ciddi şekilde düşerken, aşılama çalışmalarında da büyük bir yol kat edildi.

Özellikle son haftalarda günlük ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, aşılamada yaş sınırı da gün geçtikçe aşağıya çekildi. 65 yaş üstü bireylerle başlanan aşılama süreci kademeli olarak, 25 yaşa kadar düşmüştü. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda aşılamada yeni yaş grubuna geçileceğini söyledi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." dedi.

18 yaş altı vatandaşların aşılanmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız" ifadelerine yer verdi.

Aşılama sürecinde kısa bir dönem durgunluk olsa da son haftalarda ulaşılan başarı kaybedilen arayı kapattı. O dönem, bazı gazeteciler yaptıkları açıklamalar ile hükümetin aşılama kampanyalarını eleştirirken, bu isimlerden biri de Fatih Portakal oldu. Portakal, Bakan Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" demiş ve gülmüştü.

Bakan Koca'nın açıklamalarını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan." sözleriyle Bakan Koca'yı hedef aldı.

Portakal'ın yaptığı bu paylaşımdan yaklaşık 1.5 ay sonra 18 yaşından gün almış tüm vatandaşlar aşılanmaya başlanacak. Küresel bir sorun haline gelmiş salgın sürecinde bile destek olmak yerine köstek olan ve neredeyse yaptığı tüm açıklamalar ile alınan kararları körü körüne eleştirenler ise gelinen noktada sessizliğe büründü.

Koca dün yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise "Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin." ifadelerine yer verdi.