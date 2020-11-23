Bakan Koca'dan Fatih Altaylı'ya ayar

Fatih Altaylı bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yaptığı telefon görüşmesini yayınladı. Yazıda Bakan Koca'nın sözlerine yer veren Altaylı, bir bölümde ise Bakan Koca'dan adeta ayar yedi.

DSÖ uyardı: Standartlara uyun

Fatih Altaylı, Bakan Koca'ya 28 Temmuz'da parametrelerin değişmesi sonrası koronavirüs tablosunun güvenirliğini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Koca, Avrupa Birliği ülkelerinin aynı dönemde sadece 3. basamaktaki hastaları açıklarken Türkiye'de 1. ve 2. basamaktaki hastaların da açıklandığını ancak, DSÖ'nün standartlara uyun uyarısı üzerine Avrupa ülkeleri gibi sadece 3. basamaktaki hastaların açıklanmaya başladığını söyledi.

'Bu açıklama aslında benim bakanlığımın aleyhine'

Aslında 1. ve 2. basamaktaki hastaların açıklanmasının kendi bakanlığının aleyhine olduğunu bile bile açıkladıklarını sözlerine ekleyen Bakan Koca, "Çünkü hasta sayısına oranla ağır hasta ve vefat çok fazla görünüyor ve sanki biz tedavide başarısızmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Oysa böyle bir şey yok. Bakın vefat sayımız yüzde 1’in altında aslında.” ifadelerini kulllandı.

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü;

Burada Bakan Koca’nın sözünü kesiyorum ve 28 Temmuz’da parametreleri değiştirilerek bütün güvenilirliğini kaybeden turkuaz tablodaki değişikliği soruyorum.

Anlatıyor:

“Yazla beraber pandemideki sayılar düşmeye başlayınca Avrupa filyasyonu ve tarama testlerini durdurdu. Sadece hastanelere başvuran hastalara test yapmaya başladı. Buna bağlı olarak sayılar düştü. Bunun üzerine biz de uyum sağlamak için vaka ve hasta ayrımına gittik. Çünkü biz filyasyonu ve tarama testlerini durdurmadık. Onlar solunum sıkıntısı olmayana test yapmazken, biz tarama yapıyorduk ve asemptom hastaları da sayıyorduk.

AB 3. basamaktaki hastaları açıklarken, biz 1 ve 2. basamağı da açıklıyorduk. Baktık ki bu doğru bir parametre olmuyor DSÖ’nün “Critical ve Severe” yani kritik ve ciddi hasta tanımlarına uygun açıklayalım dedik.”

Araya giriyorum.

“Ama bu sizin ve Bakanlığınıza olan güvenin eksilmesine neden oldu. ABD’den de tepkiler geldi ve DSÖ standarda uyun” dedi.

“Fatih Bey, zaten bakınca neyin ne olduğu görülüyor. Oranlar belli. Bu tür açıklama aslında benim Bakanlığımın da aleyhine. Çünkü hasta sayısına oranla ağır hasta ve vefat çok fazla görünüyor ve sanki biz tedavide başarısızmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Oysa böyle bir şey yok. Bakın vefat sayımız yüzde 1’in altında aslında.”