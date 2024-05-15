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Gündem Bakan Koca'dan doktora şiddete sert tepki! 'Şifa veren ele el kalkmaz'
Gündem

Bakan Koca'dan doktora şiddete sert tepki! 'Şifa veren ele el kalkmaz'

Yeniakit Publisher
2024-05-15 21:37:00 -
Bakan Koca'dan doktora şiddete sert tepki! 'Şifa veren ele el kalkmaz'

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde acil servis hekimine saldıran zanlının tutuklandığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktora şiddet eylemlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi." dedi.

Bakan Koca, mesajının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü"

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