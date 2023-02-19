Bakan Koca'dan deprem bölgesi için 'salgın hastalık' açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ile ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra, bölgede salgın hastalıkların başladığı iddia edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.
"Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı." diyen Fahrettin Koca, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar.