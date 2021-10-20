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Sağlık Bakan Koca'dan çarpıcı sözler: 84 milyonun huzurunda...
Sağlık

Bakan Koca'dan çarpıcı sözler: 84 milyonun huzurunda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:05:00 - 2021-10-20 22:30:23
Bakan Koca'dan çarpıcı sözler: 84 milyonun huzurunda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bakan Koca'nın yayınladığı tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.
 
 
 

 

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