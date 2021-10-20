Bakan Koca'dan çarpıcı sözler: 84 milyonun huzurunda...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin bir paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." ifadelerini kullandı.