Bakan Koca'dan Behzat Uygur'a gülümseten 'aşı' yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Behzat Uygur'un tiyatrocuların aşı listesinde yer almamasıyla ilgili attığı tweete yanıt verdi. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle" notunu düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceğini duyurmuştu.

Bu haberin ardından tiyatrocu Behzat Uygur, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz" diye tweet atınca Bakan Koca'dan yanıt gecikmedi.

'Yaş sebebi ile sıranız gelmişti'

Uygur'un tweetini alıntılayan Bakan Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" diyerek esprili bir yanıt verdi.