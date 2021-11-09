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Gündem Bakan Koca'dan aktif vaka uyarısı! Sayı 450 bini aştı
Gündem

Bakan Koca'dan aktif vaka uyarısı! Sayı 450 bini aştı

9 Kasım 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakan Koca, verilerin açıklanmasından sonra "aktif vaka" uyarısında ulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:37:00 - 2021-11-09 21:42:45
Bakan Koca'dan aktif vaka uyarısı! Sayı 450 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım 2021 Salı gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

196 vatandaşımız daha hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte, 359 bin 560 test yapılırken, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi. 196 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 9 Kasım'da 28 bin 859 hasta iyileşti.

Bakan Koca 'aktif vakaya' dikkat çekip uyardı!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi.

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