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Sağlık Bakan Koca'dan '235 sağlık çalışanı ataması' iddialarına yalanlama
Sağlık

Bakan Koca'dan '235 sağlık çalışanı ataması' iddialarına yalanlama

Twitter'da 235 sağlık ataması ile ilgili atılan algı operasyonunu yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 01:26:00 -
Bakan Koca'dan '235 sağlık çalışanı ataması' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada '235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez' etiketiyle yayılan bilginin yalan olduğunu ifade ederek "235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan atama yalanına cevap

Twitter'dan sağlık atamalarıyla ilgili bir algı operasyonu başlatıldı. 235 sağlık ataması yapılacağına dair yalan habere Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Bakan Koca sosyal medyadan verdiği cevapta "Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez Çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." dedi.

Twitter'da algı operasyonu

#235SağlıkAtamasıKabulEdilemez etiketiyle yayılan atama yalanı Twitter'da TT listesinde birinci sıraya kadar yükselmişti.

 

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