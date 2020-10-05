Bakan Koca yeni koronavirüs kamu spotunu paylaştı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer verdi.

Koca yapmış olduğu açıklamada, Timuçin Esen'in Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen koronavirüs kampanyası çerçevesinde kameraların karşısına geçtiğini belirterek, eğer istenirse, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının rahatlıkla uygulanabileceğini söyledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs küresel çapta bir felakete neden oldu. İnsanların sağlığını ve canını tehdit eden virüs, küresel bir pandemiye dönüşünce ülkelerin ekonomileri de zarar gördü. Aşı çalışmaları hızla devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsle mücadelede maske ve hijyenin en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirtiyor.