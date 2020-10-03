Bakan Koca: Vakalarda düşüşlerimiz sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunu söyledi.



“Hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor”



Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerin yükünün kısmen arttığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti: “Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu’nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu’muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli.”



Koca, ülke genelinde yoğun bir uğraş verdiklerini, giderek artırdıklarını, filyasyon ekiplerinin sahada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Konya’da hasta sayısı son 3 hafta içinde yarıdan fazla azaldı. Bunu, hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranı yüzde 69, ventilatör doluluk oranımız yüzde 25. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44’ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65’i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum.”

1442 vaka, 63 vefat



Türkiye’de son 24 saatte 114 bin 857 kişiye test yapılırken, bin 442 kişiye daha pozitif vaka teşhisi konuldu. 63 kişinin vefat etmesiyle toplam vefat edenlerin sayısı 8 bin 325’e yükseldi.Bin 506 kişinin daha iyileşerek taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657’ye yükseldi. Ağır hasta sayısı ise bin 455 olarak açıklandı.