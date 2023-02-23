Bakan Koca tedavi gören depremzedelerle bir araya geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hastaneleri ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman’da tedavi gören depremzedeleri ve çadır kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti.
Bölgedeki sağlık çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sahra hastaneleri ve acil müdahale noktalarını gezdi.
Depremzedelerle bir araya gelen Bakan Koca, bölge halkının sorunlarını dinledi, çözümler için talimat verdi.