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Aktüel Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
Aktüel

Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:10:43 -
Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

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