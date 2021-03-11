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Gündem Bakan Koca pandemi ile mücadelede bir yılı değerlendirdi: Sonbaharı işaret etti
Gündem

Bakan Koca pandemi ile mücadelede bir yılı değerlendirdi: Sonbaharı işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi ile mücadelede geride kalan bir yılın değerlendirmesini yaptı. Aşı tedarikinde en başarılı ülkelerden birisi olduğumuzu belirten Bakan Koca sonbaharı işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:56:00 - 2021-03-11 17:34:05
Bakan Koca pandemi ile mücadelede bir yılı değerlendirdi: Sonbaharı işaret etti

Pandemi ile mücadelede geride kalan bir yılı değerlendiren Bakan Koca, "Aşı tedarikinde en başarılı ülkelerden birisiyiz." dedi. 10 milyonun üzerinde aşılamanın tamamlandığını belirten Bakan Koca, "Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde baskı olmaktan çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Tam bir yıl oldu. Koronavirüs son yüzyılda tüm dünyanın aynı anda savaştığı, kayıp sayısı bu kadar yüksek ilk salgın. Bu zaman zarfında can kayıpları ile kalmadık. Tıpkı savaşlardaki yaşama düzenimiz altüst oldu, iş hayatı evlere taşlındı. Maske takmadan dışarıya adım atılmayan bir dünyayı biz olsa olsa filmlerde düşünebilirdik."

'Sinovac yüzde 80'den fazla kişide etkin'

"Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin'deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşması yaptık. 130 milyon doz aşı için başından beri 3 ayrı aşı üreticisi ile görüşüyoruz. Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Sinovac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazlasında etkili olduğunu ortaya koydu.

'Aşı ile salgının baskısını yıkacağız'

"Salgının sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağınızı bilmenizi isterim. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde baskı olmaktan çıkacak. Dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarılı gösteren bu cephelerden biri bu cephe, bu ülke olacak. Tedbirlere uyabilmek için gerçekten büyük çabalar sarfettik. Riskten uzak durmaya çalışmak sıradan zorluklar değil."

 

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