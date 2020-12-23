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Sağlık Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!
Sağlık

Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamıkçığın Türkiye'de sorun olmaktan çıktığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:22:00 -
Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada kızamıkçığın Türkiye'de sorun olmaktan çıktığı haberini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayarak, "Rubella virüsü (kızamıkçık) Türkiye'de sorun olmaktan çıktı. Bu güzel haberle bizi tebrik eden dostum Hans Kluge'ye teşekkür ediyorum. Aşılar enfeksiyonların engellenmesi için elimizdeki en önemli güç" paylaşımında bulundu.

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