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Sağlık Bakan Koca lodosla ilgili son durumu paylaştı: 4 ölü, 38 yaralı
Sağlık

Bakan Koca lodosla ilgili son durumu paylaştı: 4 ölü, 38 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodosta 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin yaralandığını belirterek çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:58:00 - 2021-11-29 20:04:51
Bakan Koca lodosla ilgili son durumu paylaştı: 4 ölü, 38 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fırtınada İstanbul, Bursa ve Bolu'da hasar meydana geldiğini ve yaralananların olduğunu belirten Koca, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yoğun şekilde olmak üzere, bazı ilçelerde afetlerin yaşandığını aktardı.

4 kişi vefat etti, 38 kişi yaralandı

Koca, saat 17.30 itibarıyla afette son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımızla hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."

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