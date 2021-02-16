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Sağlık Bakan Koca kritik kararı açıkladı: Yeni döneme geçiyoruz
Sağlık

Bakan Koca kritik kararı açıkladı: Yeni döneme geçiyoruz

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:02:00 - 2021-02-16 22:10:48
Bakan Koca kritik kararı açıkladı: Yeni döneme geçiyoruz

Herkesin gözü kritik Kurulu Toplantısı sonrası yapılacak açıklamadaydı. Toplantı bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzası ile yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre “yerinde karar” dönemine geçiyoruz.

COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Salgın yönetiminde “yerinde karar” döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.

Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

Bütün kurumlarımızın desteği, vatandaşlarımızın fedakarlığı, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sağlık güvencesi, en önemlisi sağlık çalışanlarımızın emeği ve tecrübesiyle ülke olarak COVID-19 tedavisinde etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu. Sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabilirler. Bu esnada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim.

Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık alt yapımıza güvenim tamdır.

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle.

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Yorumlar

Ayhan

Fedekarlık mı sayın bakan maalesef bütün faturayı kapanan işyerleri ödedi ve ve yıllatca daha da ödeyecek siz bü insanların yıllarını ve geleceklerini çaldınız bir fedakarlık yok dayatma var bir yandanda olur olmaz işyerlerini coronayla daha iç içe yerleri açık bıraktınız bizleri cezalandırır gibi ama biz bu bedeli ödedik ve yıllarca daha da ödeyeceğiz bankalara biz kul köle yaptınız ama bu bedeli sizinde ödeyeceğiniz gün gelecek mesela 2 sene sonra.....
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hizipsavar

tamam açalım o zaman binerce lokantacı ve müşteri ölsün. karar siizn yaşamak mı istiyorsunuz yaşatmakmı istiyorsunuz yoksa maddiyat için ölmek mi. kimse bu karardan memnun değil ama yapacak bir şey yok.
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