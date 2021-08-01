Bakan Koca kritik ili açıkladı: Orta riskli şehirler grubuna geçtiler

Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 73 milyon 300 bini aşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Kayseri'nin aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak orta riskli iller grubuna geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi" dedi.

Vaka tablosunda son durum

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 oldu.

Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 73 milyon 300 bini aştı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,93 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 617 bin 245 aşı uygulandı.