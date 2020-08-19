Bakan Koca, koronavirüsten ilk ölümü böyle açıklamıştı

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, yüz binlerce can kaybına neden olan ve ekonomik, sosyal tüm hayatı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önü alınamıyor.

Rehavet, tabloyu ağırlaştırıyor

Türkiye'de vaka sayıları 1000'in altına düşmesiyle gönüller bir nebze ferahlarken, yaşanılan rehavetin ardından ise tablo yeniden ağırlaşmaya başladı.

Anadolu'da ölü sayısı 6 bini geçti

18 Ağustos itibariyle Türkiye'deki toplam hasta sayısı 251 bin 805 olurken, koronavirüsten toplam vefat sayısı ise 6 bin 16'ya yükseldi.

Ağır hasta sayısı ise 703 oldu.

Vatandaşlar sık sık ikaz ediliyor

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi için vatandaşlara ikazlarda bulunulurken, Bakan Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından sık sık farkındalık oluşturacak paylaşımlarda bulunuyor.

Koronavirüse karşı yeniden mücadele çağrısı yapılırken akıllara Bakan Koca'nın koronavirüste ilk ölümü açıkladığı duygusal anlar geldi.

Bakan Koca, 10 Mart tarihinde Avrupa'ya seyahat ederken koronavirüse yakalanan bir Türk erkeğin ülkenin ilk Kovid-19 vakası olduğunu duyurmuştu.

"Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim"

Koronavirüsten ilk ölüm ise Bakan Koca tarafından 17 Mart'ta açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim." ifadeleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.