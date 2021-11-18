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Gündem Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Medyaya seslendi: Destek bekliyoruz
Gündem

Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Medyaya seslendi: Destek bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:37:00 - 2021-11-18 19:47:22
Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Medyaya seslendi: Destek bekliyoruz

18 Kasım 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

226 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 357 bin 223 test yapılırken, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi. 226 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 18 Kasım 2021 Perşembe günü, 29 bin 538 hasta iyileşti.

Bakan Koca medya kuruluşlarına seslendi!

Verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma için birlik olma çağrısında bulunarak, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.

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