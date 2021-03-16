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Sağlık Bakan Koca illerin vaka oranlarını açıkladı
Sağlık

Bakan Koca illerin vaka oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada paylaştığı harita ile illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 00:42:00 - 2021-03-16 01:17:11
Bakan Koca illerin vaka oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis en fazla vakanın görüldüğü iller oldu.

Koca açıklamasında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde son durum

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 iken Ankara'da 68,53 ve İzmir'de 78,57 oldu.

Vakanın en fazla olduğu iller

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

100 binde en az vaka sayısı görülen iller

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

 

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