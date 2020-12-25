Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

25 Aralık 2020 Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Buna göre son 24 saatte 201 bin 104 test yapıldı. 17 bin 543 yeni vaka, 3 bin 199 da yeni hasta tespit edildi. 25 Aralık 2020 Cuma günü 256 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

'Vaka sayısındaki düşüş hastane yükümüzü de azalttı'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, vaka sayısındaki azalışa dikkat çekti. Koca, "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." dedi.